 - Nadležnoj policijskoj stanici istog dana žena iz Banjaluke prijavila je da joj je 10. januara ispred prodavnice u Banjaluci ispala koverta u kojoj se nalazio novac - rečeno je u banjalučkoj policiji.

Tokom kriminalističke obrade kod S.Z. pronađeni su i oduzeti predmeti koji potiču iz navedenog krivičnog dela.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka, protiv S.Z. biće dostavljen izveštaj o počinjenom krivinom delu Utaja.

(Kurir.rs/atvbl.rs)

