Banjalučanka S.Z. uhapšena je 16. januara zbog sumnje da je zadržala kovertu punu novca koju je pronašla na ulici.
Neverovatan slučaj u Banjaluci
NAŠLA KOVERTU SA PARAMA NA ULICI, PA JE STAVILA U TORBU: Sada je uhapšena
Slušaj vest
- Nadležnoj policijskoj stanici istog dana žena iz Banjaluke prijavila je da joj je 10. januara ispred prodavnice u Banjaluci ispala koverta u kojoj se nalazio novac - rečeno je u banjalučkoj policiji.
Tokom kriminalističke obrade kod S.Z. pronađeni su i oduzeti predmeti koji potiču iz navedenog krivičnog dela.
Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka, protiv S.Z. biće dostavljen izveštaj o počinjenom krivinom delu Utaja.
(Kurir.rs/atvbl.rs)
Reaguj
2