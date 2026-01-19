Slušaj vest

Osamnaestogodišnja tinejdžerka iz Bugojna pronađena je promrzla, gola i bosa nakon što je pobegla od supruga i njegove porodice, koji su je navodno zlostavljali.

Njena majka potvrdila je da je devojka uspela da se skloni kod komšinice, gde je pronašla privremeno utočište. Trenutno se nalazi u policijskoj stanici u Bugojnu, gde daje izjavu. Tinejdžerka je, prema tvrdnjama njene majke, bila izložena fizičkom i psihičkom zlostavljanju.

- Uspela je da pobegne, gola, bosa, promrzla i sakrije se kod komšinice. Žena ju je prihvatila i pozvala Amininog oca. On je pozvao svog brata i kolegu koji su otišli po nju automobilom, jer je njen otac ima zabranu prilaska ćerki.

- Ona je u stanici bila vidno potresena, ovo je ono čega sam se najviše bojala, da je bila maltretirana. Sve ono najgore što su joj radili, ali eto, uspela je da pobegne. Hvala Bogu, spasila je živu glavu - rekla je za Avaz njena majka kroz suze.

Ona se udala za muškarca kojeg je upoznala preko društvenih mreža. Njena majka je od početka sumnjala da brak nije srećan i tvrdila da je ovaj muškarac, zajedno sa svojom porodicom, zlostavljao devojku.

Devojka je danas bila i na sudu, gde je dala izjavu vezanu uz slučaj kada je porodica pozvala policiju, nakon što im je devojka došla pred kuću kako bi videla svoju ćerku, a komšije koje su pomogle devojci biće navedene kao svedoci.