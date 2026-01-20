Slušaj vest

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine juče je objavio da za uvrštavanje tačke o pravu porodilja na pratnju na porodu na dnevni red nije bilo dovoljno glasova. Međutim, udruženja koja su insistirala na ovoj tački tvrde da je to netačno i da je došlo do propusta.

Predstavnički dom je konstatovao da je „za“ glasalo 48 zastupnika, što nije bilo dovoljno za uvrštavanje tačke na dnevni red. Ipak, iz Udruženja „Baby Steps“ navode da su nakon pregleda videosnimka sa sednice utvrdili da je zapravo glasalo 50 zastupnika.

„Ova informacija Predstavničkog doma nije tačna. Pregledom zvaničnog videosnimka glasanja jasno se vidi da je 'za' glasalo 50 zastupnika. Zbog ovog grubog i nedopustivog institucionalnog propusta, rasprava o jednom od osnovnih prava porodilja ponovo je zaustavljena, ne voljom većine, već nesposobnošću ili nemarom institucije da tačno prebroji glasove“, saopštili su iz „Baby Steps“.

Predsedavajući Predstavničkog doma FBiH, Dragan Mioković, izjavio je za Klix.ba da je upoznat sa informacijom Udruženja „Baby Steps“, ali da ne zna kako je do ovog propusta došlo i naglasio da je prebrojavanje glasova posao tehničke službe.

Iz „Baby Stepsa“ su kazali: „Ovo nije tehnička greška. Ovo je direktan udar na prava žena.“