M. D., pešak iz Doboja, poginuo je kada ga je udario "mercedes" kojim je upravljao njegov sugrađanin G. O.

Nesreća se dogodila 19. januara u mestu Bukovica Velika. Nakon udara, povređeni je prevezen u bolnicu „Sveti apostol Luka“, gde je preminuo od zadobijenih povreda.