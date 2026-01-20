Slušaj vest

M. D., pešak iz Doboja, poginuo je kada ga je udario "mercedes" kojim je upravljao njegov sugrađanin G. O.

Nesreća se dogodila 19. januara u mestu Bukovica Velika. Nakon udara, povređeni je prevezen u bolnicu „Sveti apostol Luka“, gde je preminuo od zadobijenih povreda.

Uviđaj su obavili policijski službenici Policijske stanice za bezbednost saobraćaja Doboj, a o događaju je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva.

(Kurir.rs/GlasSrpske)

