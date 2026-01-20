Uviđaj su obavili policijski službenici Policijske stanice za bezbednost saobraćaja Doboj
TRAGEDIJA
NESREĆA KOD DOBOJA: Poginuo pešak kada je na njega naleteo "mercedes"
M. D., pešak iz Doboja, poginuo je kada ga je udario "mercedes" kojim je upravljao njegov sugrađanin G. O.
Nesreća se dogodila 19. januara u mestu Bukovica Velika. Nakon udara, povređeni je prevezen u bolnicu „Sveti apostol Luka“, gde je preminuo od zadobijenih povreda.
Uviđaj su obavili policijski službenici Policijske stanice za bezbednost saobraćaja Doboj, a o događaju je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva.
(Kurir.rs/GlasSrpske)
