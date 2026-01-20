Slušaj vest

Osamnaestogodišnja A. Dž.D. iz Bugojna, koja se udala u u selu Bistro kod Novog Travnika, uspela je juče da pobegne iz kuće porodice, u kojoj je boravila poslednjih nekoliko meseci.

A. je juče bila u policijskoj stanici, gde je dala izjavu nadležnim organima. Kako je za "Avaz" potvrdila njena majka, njena ćerka je samovoljno uspela da pobegne kod komšinice.

"Sakrila se kod prve komšinice, uspela je da pobegne, gola, bosa i promrzla. Žena ju je primila u kuću i pozvala njenog oca. Otac je pozvao svog brata i radnog kolegu i otišli su po nju automobilom, jer otac lično nije mogao da je povede zbog zabrane prilaska. A. je u policijskoj stanici bila vidno potresena. Ovo je ono čega sam se najviše plašila – da je bila maltretirana sve vreme. Sve najgore što su joj radili, ali, hvala Bogu, uspela je da pobegne i spase živu glavu", rekla je majka kroz suze.

Majka je juče bila i na sudu, gde je dala izjavu u vezi sa slučajem kada je porodica D. pozvala policiju nakon što je došla pred njihovu kuću kako bi videla svoje dete.

"Muž i žena koji su je primili u kuću biće navedeni kao svedoci da je samovoljno pobegla bez ičega", kazala je majka A. DŽ.

Kako je Avaz ranije pisao, A. se udala za R., kojeg je upoznala putem društvenih mreža. Njena majka, međutim, nije verovala da je ćerka srećna, već je sumnjala da je u opasnosti i da je muževljeva porodica psihički i fizički maltretira.

Gubitak kontakta

Majka je u subotu potvrdila da već tri meseca nije imala nikakav kontakt sa ćerkom. Iako se A. u međuvremenu oglasila na društvenim mrežama tvrdeći da njeni roditelji govore neistinu i da je "svekrva od nje napravila ženu", majka je i dalje tvrdila da R. roditelji njenu ćerku zlostavljaju.

"Došla sam od babe nenahranjena. Mene ovde niko ne dira. Meni je ovde super. Ne znam koliko puta sam išla u policiju i javno prijavljivala svoje roditelje", rekla je ranije A. u video-snimku objavljenom na Fejsbuku, dodajući da je prijavila i prijatelje jer su tvrdili da je nestala.

Foto: Facebook

Ipak, sada je na nadležnim organima da utvrde da li je A. Dž.D. bila psihički i fizički zlostavljana od porodice muža.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona za "Dnevni avaz" je juče potvrđeno da je u 12.30 časova Operativno dežurstvo Policijske stanice Novi Travnik zaprimilo prijavu od osobe inicijala S. D. (1968), sa adrese Bistro, Novi Travnik, da se lice A. D. (2007) udaljilo od kuće uz pomoć drugih nepoznatih lica.

"Istog dana u 12.50 časova u prostorije Policijske stanice Bugojno samovoljno su pristupila tri lica: A. D. (2007) iz Bugojna, H. Dž. (1985) iz Bugojna i M. F. (1985), takođe iz Bugojna, a u vezi sa navedenom prijavom. Pod nadzorom kantonalnog dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Travnik preduzimaju se istražne mere i radnje radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti ovog događaja. Po okončanju postupka biće izvršena pravna kvalifikacija prijave, kao i odlučeno o eventualnim daljim merama i radnjama", potvrdio je portparol MUP-a SBK Muamer Karadža.

Potvrđena optužnica

Kantonalni sud u Novom Travniku potvrdio optužnicu protiv S. D. (43) i njegove druge supruge M. (31) iz mesta Bistro, zbog sedmogodišnjeg psihičkog i fizičkog nasilja nad dvema ćerkama iz S. D. prethodnog braka.