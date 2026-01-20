Slušaj vest

Sinoć je anonimni donator uplatio 56 hiljada maraka (oko 3.444.000 dinara) za bolesnog Refika Hajrića, čime su prikupljena sva potrebna sredstva za njegovo lečenje.

- Naša organizacija je naravno upoznata sa identitetom osobe koja je uplatila donaciju, i ovo nije prvi put da je uplatio tako velike donacije i sve što bismo rekli o ovom čoveku je suvišno, ali opet moramo da mu se zahvalimo u ime svih pacijenata i njihovih porodica kojima je do sada pomogao - objavio je Pomozi.ba.

Refik boluje od ankilozirajućeg spondilitisa. Ima ograničen pokret u oba kuka, kao da uopšte nema zglobove. Takođe ne može da savije kolena, a većinu vremena provodi ležeći. U Bosni i Hercegovini nije dobio adekvatan tretman jer su, prema rečima njegovih lekara, ovu dijagnozu sreli uglavnom samo u stručnoj literaturi.

Refik je u Turskoj, gde su mu lekari ugradili totalne proteze na oba kuka, što bi mu trebalo da pomogne da sigurnije stoji na nogama, savija donji deo kičme, lakše hoda i razdvaja noge prilikom koračanja.

Operacija i terapija koštale su oko 80.000 KM (oko 4.920.000 dinara).