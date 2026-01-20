Slušaj vest

Zoran Macan (53) iz sela Proboj kod Ljubuškog je čovek koji živi bez jedne noge, ali to ga ne sprečava da svakodnevno brine o stadu od oko 150 koza, i kako sam kaže 20 godina nije bio bolestan.

Naime, kako je rekao za "Glas Hercegovine" na pitanje kako fizički sve postiže jer živi sam, ne pije ni kafu ni gazirane sokove, a za svoju snagu kaže da je ima jer vežba svako veče — dok pokazuje mišiće koje je dobio od svakodnevnog rada.

Brat je tu, kako kaže, da mu pomogne šta zatreba. Jednom nogom vozi i automobil, a zbog operacija noge preživeo je i sepsu.

- Dvadeset godina se nisam prehladio. Celu zimu radim mokar kao čep, a ništa me ne boli. Desi se bude i minus 10, ja spavam s otvorenim prozorom - govori on dok skida čizmu i pokazuje da ispod nje prvo na nogu stavi plastičnu kesu.

Iako nema nogu, nisu mu, kaže priznali invalidnost, pa nije uspeo ni penziju da dobije. Zoran danas živi od oko 250 konvertibilnih maraka socijalne pomoći.

Zoran Macan iz sela Proboj

Kako kaže, ovim tempom radi osam godina, bez dana odmora. Ustaje svako jutro u 5 časova, a uvek ima jasnu rutinu i disciplinu. Najveći trošak mu je hrana za koze — godišnje mekinje koštaju preko 5.000 maraka, a on kaže da bi radije potrošio i poslednju marku na njih nego da životinje pate.

Dvaput se ženio, a kako kaže, nada se i trećem braku!

- Ako bog da i treći ću. Evo prilike – neka se javi koja želi, ali teško je, neće, kad vide živinu, ne žele - govori uz smeh.