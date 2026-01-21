Slušaj vest

Policija Brčko distrikta proverava navode prijave o stravičnom nasilju koje se dogodilo uoči Nove godine, a za koje je prijavljen poslanik u Skupštini Brčko distrikta. Prema navodima iz prijave, poslanika je prijavila bivša partnerka.

Prema navodima iz prijave, nasilje u Brčkom dogodilo se 29. decembra prošle godine. Prijavljeni je prvo oko 23 časa pozvao ženu koja je u tom trenutku bila na slavlju i, kako se navodi, obratio joj se rečima: „Ako dođem tu, ubiću te, a ako ne dođeš u stan za 15 minuta, j*****u te flašom i istom prerezati grkljan.“

Foto: Tinnakorn jorruang/Shutterstock

Istog dana, prema navodima iz prijave, oko 23.40 časova prijavljeni je navodno ušao u stan žrtve, od kojeg je imao ključeve, te uzeo telefon i ključeve od vozila. Žrtva je policiji prijavila da ju je poslanik, sa kojim je ranije bila u vezi nekoliko godina, uhvatio za jaknu i vukao po stepeništu.

Zadobila lakše telesne povrede

Dežurni lekar je nakon pregleda konstatovao da je žrtva zadobila lake telesne povrede. Policija Brčko distrikta BiH potvrdila je da im je slučaj prijavljen.

- Policija je zaprimila prijavu navedenog datuma, a policijski službenici su preduzeli mere i radnje u skladu sa propisanim nadležnostima, što uključuje upoznavanje dežurnog tužioca Tužilaštva Brčko distrikta BiH i upućivanje obaveštenja o počinjenom krivičnom delu - izjavio je za šef policije Brčko distrikta Goran Pisić.

Zbog sumnje da se ceo slučaj nasilja pokušava zataškati, o njemu su se oglasile i „Zabrinute žene Brčko distrikta BiH“.