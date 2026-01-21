Slušaj vest

U akciji "Sistem" policija je u Bijeljini uhapsila mušpkarca M.H., zbog sumnje na dečiju pornografiju, tereteći ga da je putem društvenih mreža vrbovao decu i navodio ih na izradu sadržaja dečije pornografije, saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

"Po naredbi nadležnog suda izvršen je pretres kuće, stambenih objekata i pokretnih stvari koje koristi osumnjičeno lice, a pronađeni su i oduzeti računari, mobilni telefoni, memorijske kartice i ostali uređaji za čuvanje digitalnih podataka, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog dela", navedeno je u saopštenju.

Naglašeno je da se M.H. sumnjiči da je u prethodnom periodu putem interneta posećivao stranice koje su sadržavale materijale sa fotografijama dečije pornografije, preuzimao te fotografije i video snimke, posle čega je, koristeći društvene mreže i aplikacije za komunikaciju, uvozio i distribuisao taj sadržaj.

"Takođe, lice se sumnjiči da je putem društvenih mreža vrbovalo decu, te ih navodilo na izradu sadržaja dečije pornografije", ističe se u saopštenju.

Uhapšeni se sumnjiči da je počinio krivično delo "iskorištavanje dece za pornografiju" iz člana 175. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Posle kriminalističke obrade on će uz krivičnu prijavu biti predat Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina.