Slušaj vest

Požar je izbio na farmi svinja u Gosovcu, kod Bijeljine. 

Kako se vidi na snimku s lica mesta buktinja je u potpunosti progutala farmu, dok se gusti dim širio vazduhom. 

Vatrogasne ekipe su izašle na teren i gašenje požara je u toku, navodi "Bijeljina danas".

Trenutno nije poznato kako je došlo do buktinje, kao ni stanje učesnika. 

Kurir.rs/Nezavisne

Ne propustiteBosna i HercegovinaSIN UBIO MAJKU PA ZAPALIO KUĆU? Užas u Bijeljini, vatrogasci pronašli ugljenisano telo na zgarištu, otkriveni i dokazi
mup-unskosanski-kanton.jpg
Bosna i HercegovinaPOŽAR U FABRICI NAMEŠTAJA: Vatra buknula u halama preduzeća "Mega-drvo"u Bijeljini, nema povređenih
Bosna i HercegovinaVELIKI POŽAR U FABRICI U BIH: Gori postrojenje za preradu voća i povrća, građani upozoreni na otrovni vazduh VIDEO
screenshot-42.jpg
Bosna i HercegovinaPOŽAR NA IMANJU ADVOKATA KOD BIJELJINE: Izgorela kuća Duška Tomića i Dečja ambasada
dussko.jpg