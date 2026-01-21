Slušaj vest

Požar je izbio na farmi svinja u Gosovcu, kod Bijeljine.

Kako se vidi na snimku s lica mesta buktinja je u potpunosti progutala farmu, dok se gusti dim širio vazduhom.

Vatrogasne ekipe su izašle na teren i gašenje požara je u toku, navodi "Bijeljina danas".

Trenutno nije poznato kako je došlo do buktinje, kao ni stanje učesnika.