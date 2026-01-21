Na farmi svinja u selu Gosovac kod Bijeljine izbio je veliki požar koji je u potpunosti zahvatio objekat, dok su vatrogasne ekipe na terenu i gašenje je u toku
Buktinja
VELIKI POŽAR KOD BIJELJINE! Farma svinja u Gosovcu u plamenu, gust dim se širi (VIDEO)
Požar je izbio na farmi svinja u Gosovcu, kod Bijeljine.
Kako se vidi na snimku s lica mesta buktinja je u potpunosti progutala farmu, dok se gusti dim širio vazduhom.
Vatrogasne ekipe su izašle na teren i gašenje požara je u toku, navodi "Bijeljina danas".
Trenutno nije poznato kako je došlo do buktinje, kao ni stanje učesnika.
Kurir.rs/Nezavisne
