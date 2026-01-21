Slušaj vest

Jedna ceduljica iz crkvene kutije, koju je ostavio mališan, rasplakala je ceo region!

Naime, kako se deli društvenim mrežama, na belom papiru ispisano je pitanje koje je malo koga ostavilo ravnodušnim, a sve je napisano dečijim rukopisom. 

"Kada će Hristos da se spusti? Nedostaje mi mama", kratka rečenica, a teška kao ceo jedan svet tuge. 

Fotografija je krenula masovno da se deli društvenim mrežama, a mnoge je poruka slomila, jer je podsetila na to koliko su dečija pitanja iskrena, a ponekad i bolna. 

Inače, poruka je ostavljena u kutiji za pitanja koje postoje u mnogim crkvama, a namenjene su upravo onima koji nemaju snage da glasno izgovore ono što žele. 

Kako se navodi u objavi, potresno pitanje upućeno je svešteniku.

