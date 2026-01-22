Slušaj vest

Nakon smrti Džejle Drapić, 16-godišnje tinejdžerke iz Sarajeva koja je preminula 11. oktobra 2024. godine nakon zdravstvenih komplikacija koje su, prema navodima porodice, nastupile posle lečenja u privatnoj stomatološkoj ordinaciji, u ovom slučaju još uvek nije podignuta optužnica.

Izostanak konkretnih koraka u istrazi doveo je do toga da porodica, kako navode, polako gubi poverenje u Tužilaštvo Kantona Sarajevo, koje se do sada nije zvanično oglasilo o rezultatima istrage niti o eventualnoj krivičnoj odgovornosti.

Tim povodom za portal "Crna-Hronika" oglasila se majka preminule devojčice, Džemila Drapić, koja je u emotivnoj ispovesti podelila bol, tugu i ogorčenje zbog gubitka ćerke i, kako tvrdi, izostanka pravde.

- Moja ćerka je prerano preminula, sa samo 16 godina. Tek si počela da sanjaš, tek si počela da živiš, a otrgnuta si iz mog naručja bez milosti. Svaki moj dan nosi tvoje ime, svaka noć tvoju sliku. Ništa više nije isto otkako te nema - kazala je majka.

Opisala je i trenutke koje svakodnevno proživljava nakon smrti Džejle.

- Kada sam juče otišla na tvoj mezar, srce mi se raspalo na hiljadu delova. Zemlja je bila hladna, a moje suze vrele. Stajala sam nemoćna, majka bez deteta. To je najveća bol na ovom svetu. Pričam ti tamo, šapućem ti, kao da ćeš mi odgovoriti. Kažem ti koliko mi nedostaješ, koliko mi fali tvoj glas, tvoj smeh, tvoje "majko"… - rekla je ona.

Naglašava da nijedna majka ne bi smela da prođe kroz ono što ona prolazi.

- Nijedna majka ne bi smela da sahrani svoje dete. Nijedno srce ne bi trebalo da nosi ovu težinu. Ti živiš u meni, u svakoj mojoj suzi, u svakom mom dahu. Majci svojoj fališ više nego što reči mogu da kažu. - rekla je ona.

Posebno je potresno njeno obraćanje institucijama, u kojem javno postavlja pitanje odgovornosti.

- Šta radi Tužilaštvo? Još uvek nisu ispitali osobu koju ja smatram odgovornom za smrt moje Džejle. Kako je moguće da se ovako težak slučaj odugovlači, dok ja svakim danom umirem iznova? - kaže Džemila.

Majka je za "Crnu hroniku" poručila da ne traži osvetu, već istinu i pravdu.