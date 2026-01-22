Slušaj vest

Naida Aganović (27) iz Sarajeva podelila je srceparajuću ispovest o iskustvu koje je imala tokom razgovora za posao u, kako kaže, veoma poznatoj kompaniji u Sarajevu, gde joj je rečeno da je "nesposobna" zbog svog zdravstvenog stanja.

Naime, kako Naida tvrdi, tokom razgovora bila izložena neprimerenim komentarima i otvorenoj diskriminaciji zbog svog zdravstvenog stanja, iako, kako naglašava, živi i funkcioniše potpuno normalno. Posebno je naglasila da joj je nakon razgovora CV izgužvan i bačen u kantu za smeće pred očima.

Svojim javnim nastupom, kaže, ne traži sažaljenje, već želi da ukaže na problem koji, kako upozorava, može imati daleko ozbiljnije posledice za mentalno slabiju osobu.

- Pre oko mesec i po dana naišla sam na oglas za jednu veoma poznatu kompaniju u Sarajevu, radilo se o laserskom uklanjanju dlaka i verujem da će mnogi ljudi prepoznati o kome se radi. Primila sam poziv pre dva dana i pozvana sam na razgovor u četvrtak, tj. danas, prilikom čega sam rekla da mogu da dođem na razgovor, ali da idem u bolnicu u ponedeljak iz privatnih zdravstvenih razloga. Njihov odgovor na to je bio da im je jako žao zbog toga i da, ako ipak odlučim da obavim razgovor, mogu da ih pozovemo da zakažemo termin, što sam naravno i uradila – pozvala sam ih i dobila termin za danas u 14.30 - rekla je Naida.

Kako kaže, otišla je na razgovor, a prvo što su je upitali jeste o razlogu boravka u bolnici.

- Na to sam naravno odgovorila jer je to nešto što ne krijem, što naravno počinje da me sažaljeva (ne tražim to i ne želim), kako mogu imati takvu dijagnozu kada sam mlada, i ponuđeno mi je da sednem (bilo bi bolje da nisam). Dotična gospođa je počela da me intervjuiše i počela je da mi govori koliko sam "nesposobna" za takav posao jer sam još uvek bolesna (kao da sam na razgovor došla sa štakama i u invalidskim kolicima), kako treba da se lečim i potražim drugi posao jer im je i dalje potreban neko na duži rok, a moj CV je izgužvan i bačen u kantu pred mojim očima - dodala je.

Porazila je činjenica da ljudi ovako mogu da pričaju

Ističe da živi kao i svako drugi, ali da nije u redu da čuje ovako nešto, pogotovo ne na razgovoru za posao.

- Ovo me nije demotivisalo, ali da je devojka koja je mentalno slabija bila na mom mestu, teško bi joj bilo da ovo podnese. Navodim sve ovo javno jer nijedna osoba na ovom svetu ne bi mogla da bira da li želi ili ne želi da ima bilo kakvu dijagnozu i te iste ljude ne treba odbacivati, tretirati drugačije i smatrati nesposobnim. Mislim da je veoma ružno otići na intervju, a kompanija vas bukvalno izbaci na vrata i kaže da neko nije sposoban da obavlja posao. Moj odgovor na sve to bio je smeh i rekla sam da me moja dijagnoza ne sprečava da obavljam bilo kakav posao - opisala je Naida i dodala:

- Po mom mišljenju, bilo bi veoma lepo i uredno da je rečeno da, nažalost, zbog odlaska u bolnicu, nisu mogli da me prime na posao, i da me ohrabre nekim lepim rečima, a ne da dodaju muku. Žao mi je samo što nemam nikakav dokaz da priložim svemu ovome, da izrazim i pokažem dva minuta najgoreg razgovora u mom životu. Ljudi su postali odvratni, bez ikakve empatije. Bez obzira na to koliko je neko bolestan, bez obzira na bilo koju dijagnozu, svi zaslužujemo priliku da radimo, jer da se ne osećamo dobro, ne bismo se prijavljivali na razgovore - završila je Naida u svom razgovoru sa portalom "Crna hronika".

Naidino priznanje izazvalo je burne reakcije na društvenim mrežama i ponovo otvorilo pitanje diskriminacije na tržištu rada, posebno prema ljudima sa zdravstvenim problemima koji, uprkos svemu, žele i mogu da rade.