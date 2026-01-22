Slušaj vest

U decembru je Ministarstvo za unutrašnju bezbednost SAD objavilo listu „Najgorih među najgorima“, koja ističe ljude koji su uhapšeni pod optužbama za najteže zločine od početka drugog mandata američkog predsednika Donalda Trampa.

Ove agencije, uključujući Agenciju za imigraciju i sprovođenje carina (ICE), uhapsile su hiljade ljudi od 20. januara prošle godine, prvog dana Trampovog drugog mandata.

Zanimljivo je da se na listi nalazi i 11 ljudi koji imaju državljanstvo Bosne i Hercegovine, ili su poreklom iz Bosne i Hercegovine.

Na listi se nalazi Jeton Bitići, za koga se kaže da je optužen za podmetanje požara, a koji ima državljanstvo naše zemlje, prema podacima Ministarstva za unutrašnju bezbednost SAD.

Na listi se nalazi i Admir Vele, koji je uhapšen u Minesoti pod optužbom za falsifikovanje čekova i napad na drugu osobu.

Safet Avdulahaj je uhapšen u Pensilvaniji i optužen za seksualni napad, dok je Demir Kećo uhapšen u Masačusetsu i optužen za nasilje u porodici i nezakonito posedovanje oružja.

Gordana Juhić je uhapšena u Kentakiju zbog pljačke, napada i oštećenja imovine, a Mirdal Lipljanac je uhapšen u istoj državi zbog pljačke.

Adnan Sinanović je uhapšen u Kaliforniji i optužen za pljačku i ubistvo iz nehata. Kemal Dugalić je uhapšen u Misisipiju zbog pranja novca, šverca i trgovine drogom.

Ermin Šarić je uhapšen u Minesoti i optužen za bekstvo iz zatvora, trgovinu drogom i posedovanje amfetamina. Denisa Alimanović je uhapšena u Teksasu zbog sumnje na oružani napad i oštećenje javne imovine.

Na kraju, Hata Šarić je uhapšena u Minesoti zbog optužbi za posedovanje heroina.

Spisak na kojem se nalaze ove osobe ne ukazuje da li su deportovane iz SAD, i nije poznato gde se sada nalaze.

(Kurir.rs/Klix)

