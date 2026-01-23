Slušaj vest

Istražitelji Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Srebrenik identifikovali su osobu koja se na društvenoj mreži TikTok lažno predstavljala kao policajac, koristeći policijsku uniformu i oznake službenog lica, čime je obmanjivala deo javnosti.

Kako je saopštila Policijska uprava MUP-a Kantona Tuzla, postupajući po operativnim saznanjima da nepoznata osoba objavljuje sadržaj u policijskoj uniformi i sa oznakama službenog lica, putem profila pod nazivom „Hodža hit, Dr.Hoks“, policijski službenici su sproveli niz istražnih i operativnih radnji.

„Tom prilikom je utvrđen identitet osobe, a radi se o A. Z. (1983) iz Tinje, Grad Srebrenik. Daljim proverama policija je utvrdila da dotična osoba na navedenom profilu objavljuje razne neprimerene sadržaje, koristeći raznu elektronsku opremu i predmete, kao i oznake policijskog službenika MUP-a Kantona Tuzla, iako nije bio zaposleni u policiji, čime se lažno predstavljala kao službeno lice“, dodali su iz kantonalne policije.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo lažnog predstavljanja iz člana 369. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, Kantonalnom tužilaštvu je protiv A. Z. podnet izveštaj sa prikupljenim dokazima na dalje postupanje.