Slušaj vest

Policija u Bosni i Hercegovinizbog dečje pornografije uhapsila je 42-godišnjeg muškarca, veroučitelja i kandidata na izborima

Prema saopštenju Policije Republike Srpske, muškarac se sumnjiči da je putem interneta preuzimao i distribuirao zabranjeni sadržaj te da je vrbovao decu za izradu takvog sadržaja.

Mediji su naveli kako se radi o M.H. iz Bijeljine, koji je bio profesor islamske veronauke. Radio je u školama na području Bijeljine. Bio je uključen u Islamsku zajednicu Janja, gde je učestvovao u otvaranju dečje igraonice. Tamo je obavljao i dužnost prvog upravnika.

Mustafa Hrustanbegović
Uhapšeni islamski veroučitelj M.H. iz Bijeljine Foto: Avaz/ATV/Društvene mreže

Tokom 2020. godine bio je kandidat za odbornika stranke "Narod i pravda" za opštinski odbor Bijeljine.

Policija navodi da su tokom pretrage njegove porodične kuće zaplenjeni računari, mobilni telefoni i drugi predmeti povezani s počinjenjem krivičnog dela.

Nakon kriminalističke obrade, on je predan Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini na dalje postupanje, navodi se u policijskom saopštenju.

(Kurir.rs/Index.hr)

Ne propustiteBosna i HercegovinaOVO SU DRŽAVLJANI BIH KOJI SE NALAZE NA TRAMPOVOJ "CRNOJ LISTI": Evo zbog čega su hapšeni
državljani BiH koji na Trumpovoj crnoj listi
Bosna i HercegovinaUHAPŠEN MUŠKARAC ZBOG DEČJE PORNOGRAFIJE: Policija Republike Srpske ga tereti da je putem mreža vrbovao decu
Policija Republike Srpske, ilustracija
Bosna i HercegovinaNESREĆA KOD DOBOJA: Poginuo pešak kada je na njega naleteo "mercedes"
rs.jpg
Bosna i HercegovinaUKAZANO NA PROPUST PREDSTAVNIČNOG DOMA FBIH: Porodiljama uskraćeno pravo jer su pogrešno prebrojali glasove!
parlament-bih01.jpg