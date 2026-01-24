Slušaj vest

Muškarac (49) iz okoline Banjaluke uhapšen je zbog stravičnog slučaja pedofilije u kojem su, kako se sumnja, žrtve njegove ćerke stare šest i osam godina, saznaje ATV.

Otac-monstrum uhapšen je sredinom januara nakon što su istražni organi prikupili dokaze da je seksualno zlostavljao obe ćerke.

Zajedno s njim uhapšena je i njegova supruga, odnosno majka devojčica, zbog sumnje da je znala za zlostavljanje, ali nije ništa učinila da ga spreči ili prijavi.

Uhapšena i majka

Istragu vode Policijska uprava Banjaluka i Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci, po čijem nalogu su 49-godišnji muškarac i njegova 36-godišnja supruga uhapšeni, na predlog tužilaštva,

Okružni sud u Banjaluci odredio je oboma jednomesečni pritvor.

Ocu se na teret stavlja krivično delo obljube nad detetom mlađim od 15 godina. Zajedno sa suprugom osumnjičen je i za zapuštanje i zlostavljanje ćerki, jer deca uopšte nisu upisana u školu, iako je starija već trebala da ide u treći razred.

Živi i radi na relaciji Banjaluka – Nemačka

Nezvanično, osumnjičeni 49-godišnjak visokoobrazovana osoba koja živi i radi na relaciji Banjaluka – Nemačka.

Radi zaštite žrtava, u tužilaštvu i policiji nisu želeli da otkrivaju detalje o ovom monstruoznom slučaju.