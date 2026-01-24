Bosna i Hercegovina
POVREĐENO OSAM OSOBA Teška saobraćajka u Živinicama: Saobraćaj otežan, policija i Hitna na terenu
Na području Živinica dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je povređeno osam osoba.
U ranim večernjim satima na putu Živinice - Dubrave dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva automobila.
Prema podacima Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, tom prilikom je povređeno osam osoba.
Stepen zadobijenih povreda biće utvrđen naknadno, nakon što povređenima bude ukazana medicinska pomoć.
Pored policije, na licu mesta prisutni su i pripadnici službe hitne medicinske pomoći. Saobraćaj je otežan na deonici puta Živinica - Dubrave, zbog tekuće policijske istrage.
