Trebinjska policija pronašla je državljanku Rumunije koja se izgubila na području opštine Gacko, saopšteno je iz Policijske uprave Trebinje.

Navedeno je da je rumunska državljanka, koja je juče od oko 18 časova zatražila pomoć putem telefona 122, pronađena sinoć nešto iz 21.00 časova.

Nakon što je pronađena, rumunskoj državljanski E.M.C. ukazana je lekarska pomoć u Domu zdravlja u Gacku.

O pronalasku rumunske državljanske obaveštena je Služba za poslove sa strancima BiH, koja je Policijsku upravu u Trebinju obavestila da ona ima izdatu potvrdu za azil od 23. januara 2026. godine, kao i da je prijavljena u Privremeno prihvatni centar u mestu Ušivak kod Sarajeva.

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju je saopštilo da u ovom slučaju nema elemenata krivičnog dela ni prekršaja.