Muškarac (63) poginuo je u mestu Krvavac nakon što je automobil sleteo u korito reke Neretve. Vozilo je pronađeno kako pluta, a telo je izvučeno nakon intervencije policije, vatrogasaca i HGSS-a
SLETEO AUTOMOBILOM U REKU, NIJE MU BILO SPASA! Tragedija kod Neretve: Hitne službe izvukle telo iz vozila (FOTO)
Muškarac (63) je poginuo prilikom sletanja automobila u korito reke Neretve u mestu Krvavac.
Policija je oko 9.30 sati zaprimila dojavu o vozilu koje pluta u koritu reke Neretve u Krvavcu.
Na mesto događaja su odmah izašle sve hitne službe odnosno policija, vatrogasci i HGSS, navode iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.
Kako su saopštili, vozilo je izvučeno iz reke i u njemu je pronađeno telo 63-godišnjeg muškarca.
- Čeka se policijski uviđaj i utvrđivanje okolnosti pod kojima je vozilo sletelo u reku Neretvu - poručili su iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.
Kurir.rs/ATVBL
