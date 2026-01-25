Slušaj vest

Muškarac (63) je poginuo prilikom sletanja automobila u korito reke Neretve u mestu Krvavac.

Policija je oko 9.30 sati zaprimila dojavu o vozilu koje pluta u koritu reke Neretve u Krvavcu.

Na mesto događaja su odmah izašle sve hitne službe odnosno policija, vatrogasci i HGSS, navode iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Kako su saopštili, vozilo je izvučeno iz reke i u njemu je pronađeno telo 63-godišnjeg muškarca.

- Čeka se policijski uviđaj i utvrđivanje okolnosti pod kojima je vozilo sletelo u reku Neretvu - poručili su iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.