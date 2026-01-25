Velike količine kiše su se sručile na najjužniji grad Srpske, a obilne padavine pratila je i grmljavina
PROBLEMI
VELIKO NEVREME POGODILO TREBINJE: Glavni problem potopljene saobraćajnice (VIDEO)
Jako nevreme praćeno kišom i ledom pogodilo je danas Trebinje.
Velike količine kiše su se sručile na najjužniji grad Republike Srpske, a obilne padavine pratila je i grmljavina.
Najveći problem su potopljene saobraćajnice, a kako javlja novinar ATV, glavna gradska saobraćajnica je praktično "pretvorena u reku".
(Kurir.rs/ATV)
