A. G. iz Novog Grada uhapšen je zbog vožnje pod dejstvom droge, a policija je prilikom pretresa stambenih prostorija koje koristi pronašla i bombe i municiju.

Policijski službenici Policijske stanice Novi Grad su 25. januara 2026. godine, tokom pretresa stambenih prostorija koje koristi A. G. iz Novog Grada, pronašli i privremeno oduzeli tri ručne bombe, 50 metaka kalibra 7,62 milimetra i manju kutiju sa ostacima bele praškaste materije koja po izgledu asocira na opojnu drogu kokain.

Navedeno lice je istog dana ranije lišeno slobode nakon što je saobraćajnom kontrolom utvrđeno da upravlja vozilom pod dejstvom opojnih droga, saopštila je Policijska uprava Prijedor.