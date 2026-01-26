Slušaj vest

Premijer Republike Srpske Savo Minić najavio je jači tempo nove Vlade, koja je danas imala konstitutivnu sednicu, kao i obilazak lokalnih zajednica u Srpskoj.

Minić je rekao da još čeka pismeni otpravak odluke Ustavnog suda BiH, jer oni nemaju pravo da odlučuju o ustavnosti Vlade.

- Sve drugo su spekulacije - istakao je Minić na konferenciji za novinare.

Minić je naveo da je upoznat da se danas klub poslanika SDA i DF ponovo obratio Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti nove Vlade.

- Grupa nije sačekala pismeni otpravak presude već je podnela zahtev, to samo govori kolika je želja za pritiskom - istakao je Minić.

Savo Minić, premijer Republike Srpske Foto: YouTube/ RTRS vijesti, Printscreen/Youtube

On je dodao da takav pritisak na Republiku Srpsku samo slepac ne vidi, ali da mu se to daje dodatnu energiju.

- Ova Vlada u ovom sazivu je krenula i imaće jači tempo od prošlog saziva, ide u narod, radiće transpratnetno, obilaziće sve lokalne zajednice bez obzira na političku pripadnost - rekao je Minić.

Dodao je da su u novoj Vladi dva ministra koji su nestranačke ličnosti.

- Možete spekulisati šta god hoćete. Dok sam premijer ne dam da se pravi haranaga na moje ministre - naglasio je Minić.

Najavio je za četvrtak redovu sednicu Vlade.

(Kurir.rs/RTRS)

