"PRITISAK NA RS SAMO SLEPAC NE VIDI, DAJE MI DODATNU ENERGIJU" Premijer Minić nakon konstitutivne sednice nove vlade još čeka pismenu odluke Ustavnog suda BiH
Premijer Republike Srpske Savo Minić najavio je jači tempo nove Vlade, koja je danas imala konstitutivnu sednicu, kao i obilazak lokalnih zajednica u Srpskoj.
Minić je rekao da još čeka pismeni otpravak odluke Ustavnog suda BiH, jer oni nemaju pravo da odlučuju o ustavnosti Vlade.
- Sve drugo su spekulacije - istakao je Minić na konferenciji za novinare.
Minić je naveo da je upoznat da se danas klub poslanika SDA i DF ponovo obratio Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti nove Vlade.
- Grupa nije sačekala pismeni otpravak presude već je podnela zahtev, to samo govori kolika je želja za pritiskom - istakao je Minić.
On je dodao da takav pritisak na Republiku Srpsku samo slepac ne vidi, ali da mu se to daje dodatnu energiju.
- Ova Vlada u ovom sazivu je krenula i imaće jači tempo od prošlog saziva, ide u narod, radiće transpratnetno, obilaziće sve lokalne zajednice bez obzira na političku pripadnost - rekao je Minić.
Dodao je da su u novoj Vladi dva ministra koji su nestranačke ličnosti.
- Možete spekulisati šta god hoćete. Dok sam premijer ne dam da se pravi haranaga na moje ministre - naglasio je Minić.
Najavio je za četvrtak redovu sednicu Vlade.
(Kurir.rs/RTRS)