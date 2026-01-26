Slušaj vest

Savo Minić, predsednik Vlade Republike Srpske, poručio je da neće dozvolili mlekarima da traktorima dođu pred zgradu Vlade Republike Srpske.

Savo Minić je poručio da mlekari neće moći traktorima da dođu pred zgradu Vlade RS. Kaže da je otvoren za razgovor, ali da nije dobio zvaničan zahtev za sastanak. Naveo je da protesti nisu način rešavanja problema.

Minić tvrdi da nema informaciju o pozivima mlekarima iz MUP-a RS. Ministarstvu MUP-a je, kako kaže, rekao da zabrani dolazak traktora. Istakao da "zna ko gura" pojedine mlekare i aktuelnu priču. Prozvao je predsednika Udruženja mlekara Vladimira Usorca.

- Majstori, nećete doći pred Vladu Republike Srpske. Ja sam otvoren za razgovor, sa svima cu pričati, ali nisam dobio zvaničan zahtev za sastanak, a to što oni poručuju da će doći, e pa nećete. Tako se ne rešava problem - poručio je, između ostalog Minić.

Rekao je da mu nije poznato da su neki od mlekara pozvani na informativni razgovor od strane MUP Srpske.

- To zaista ne znam, nemam tu informaciju. Pričao sam sa ministrom MUP Željkom Budimirom i rekao mu da ne dozvoli dolazak traktora kod zgrade Vlade - naveo je Minić.

Istakao je da se "zna ko gura pojedine mlekare i aktuelnu priču".

Na pitanje ko, rekao je: "Znate ko su ljudi u rukovodstvu mlekara. Imate tamo i gospodina Usorca koji kaže javno da ja lažem. Šta je on, ko je on. Onog momenta kad budemo trebali da razgovaramo mi ćemo razgovarati".

O odluci Ustavnog suda BiH

Povodom odluke Ustavnog suda BiH da proglasi neustavnom Vladu RS od 2. septembra 2025. rekao je da još uvek nisu dobili otpravak Ustavnog suda BiH.

- Čekamo pismeni otpravak odluke Ustavnog suda BiH, ali ponavljam da ni nemaju pravo da se očitavaju. Tačka. Sve drugo su spekulacije. Ustavni sud BiH ne može odlučivati o ustavnosti Vlade Republike Srpske - rekao je Minić.

Kada je u pitanju novi zahtev za ocenu ustavnosti i nove Vlade RS pred Ustavnim sudom BiH, Minić je naglasio da to više "nije ni smešno, ali da se mora nasmejati".