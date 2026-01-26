Slušaj vest

Vrhovni sud FBiH ukinuo je presudu za ubistvo sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića kojom su S.M. i A.M. osuđeni na 45 i 15 godina zatvora, potvrdio je za "Avaz" advokat Duško Tomić.

Tomić je podsetio je da je nakon izricanja prvostepene presude novinarima pred Sudom rekao da će biti ukinuta, što se sada i dogodilo, prenosi "Avaz".

Presuda je izrečena pred Kantonalnim sudom u Sarajevu 27. decembra. S.M. određena je jedinstvena zatvorska kazna u trajanju od 45 godina, a A.M. od 15 godina.

Ubijeni sarajevski policajci Foto: Printscreen

Trećeoptuženi za ubistvo sarajevskih policajaca M.T. ranije je osuđen na 15 godina zatvora nakon priznanja krivice.

Dvojac je optužen da je 26. oktobra 2018. godine oko 4:20 sati da su zatečeni u pokušaju krađe automobila u Geteovoj ulici u sarajevskom naselju Alipašino Polje. Otvorili su vatru na policajce, ispalivši najmanje 20 metaka.

Alen Šehović je preminuo na licu mestu, dok je Davor Vujinović preminuo nekoliko sati kasnije od zadobijenih rana.