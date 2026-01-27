U Banjaluci je došlo do tuče između više osoba, a kako se saznaje, tom prilikom je upotrebljeno i oružje. jedna osoba je pretučena.
Bosna i Hercegovina
MASOVNA TUČA U BANJALUCI, IMA RANJENIH! Tokom opšte makljaže korišćeno i oružje?
U ulici Ive Lole Ribara, u centru Banjaluke, sinoć je došlo do tuče više osoba, a navodno je korišćeno i oružje, javlja "Glas Srpske".
Prema navodima ovog lista, između ostalog pretučen je S.U., koji je nakon incidenta zbrinut u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske Sumnja se da je S.U. koristio oružje, ali to nije potvrđeno.
(Kurir.rs/Glas Srpske/Foto: Ilustracija)
