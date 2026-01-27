Slušaj vest

U ulici Ive Lole Ribara, u centru Banjaluke, sinoć je došlo do tuče više osoba, a navodno je korišćeno i oružje, javlja "Glas Srpske".

Prema navodima ovog lista, između ostalog pretučen je S.U., koji je nakon incidenta zbrinut u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske Sumnja se da je S.U. koristio oružje, ali to nije potvrđeno.

(Kurir.rs/Glas Srpske/Foto: Ilustracija)

