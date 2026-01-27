Slušaj vest

Banjalučanin S.U. (25), osumnjičen za pokušaj ubistva u centru Banjaluke, a koji je povređen u tuči, pušten je iz Univerzitetsko-kliničkog centra Republike Srpske.

"Pacijent je dovezen u Urgentni centar UKC Republike Srpske kolima Službe hitne pomoći Doma zdravlja Banjaluka u 01.30 časova, te je nakon pregleda i odrađene dijagnostičke obrade otpušten iz naše ustanove u 3.30 časova", rekli su iz UKC Republike Srpske.

Policiji prijavljena pucnjava

Naime, nadležnoj policijskoj stanici noćas u 00.35 prijavljeno je da je u Banjaluci došlo do međusobne tuče između više lica, pri čemu je lice S.U. ispalilo više hitaca iz vatrenog oružja u pravcu D.M. iz Banjaluke i D.K. iz Srbije.

„Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka danas su uhapsili S.U. iz Banjaluke zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo ubistvo iz člana 124. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a D.M. iz Banjaluke i D.K. iz Republike Srbije zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično delo teška telesna povreda iz člana 132. Krivičnog zakonika Republike Srpske“, navode iz Policijske uprave Banjaluka.

O svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se, nakon završene kriminalističke obrade, uz izveštaj o počinjenim krivičnim delima pokušaja ubistva i teške telesne povrede, lica sprovedu u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.

Povrede glave

U banjalučkom Domu zdravlja rekli su da je pacijent S.U. zadobio povrede glave.