Velika drama odvijala se u poslepodnevnim satima na području opštine Kakanj.

Kako javlja reporter lista Avaz sa lica mesta, stena je pala na automobil na putu Tršće–Ponijeri.

Žena koja se nalazila na mestu suvozača u automobilu povređena je i odvezena je ekipom Hitne pomoći.

Na terenu se nalaze i mašine koje uklanjaju odron kako bi put ponovo bio prohodan.