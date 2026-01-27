Ženska osoba se nalazila na mestu suvozača u automobilu povređena je i odvezena je vozilom Hitne pomoći
UMALO TRAGEDIJA
STENA SE OBRUŠILA NA AUTOMOBIL! Žena povređena, mašine uklanjaju odron (VIDEO)
Velika drama odvijala se u poslepodnevnim satima na području opštine Kakanj.
Kako javlja reporter lista Avaz sa lica mesta, stena je pala na automobil na putu Tršće–Ponijeri.
Žena koja se nalazila na mestu suvozača u automobilu povređena je i odvezena je ekipom Hitne pomoći.
Na terenu se nalaze i mašine koje uklanjaju odron kako bi put ponovo bio prohodan.
Na licu mesta prisutan je i veći broj pripadnika bosanske policije.
