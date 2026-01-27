Slušaj vest

Alen Majdančić (38), većnik u Opštinskom veću Kalesija, stradao je u saobraćajnoj nesreći koja se 26. januara, desila u mestu Dubrave Donje u Živinicama.

Prema nezvaničnim informacijama, on je dobio informaciju da mu je rođak preminuo u Domu zdravlja Živinice od posledica srčanog udara i krenuo je prema licu mesta, javlja Avaz.

Kako javlja Nezavisni kalesijski portal, tragedija se dogodila pošto je Majdančić s porodicom došao u Dubrave na žalost jer je, otprilike u 19 sati, od srčanog udara iznenada preminuo njegov bliski rođak Meris Halilčević, koji je imao samo 37 godina.

Zbog velike tragedije pozlilo je jednoj ženi iz iste porodice, a više osoba selo je automobil i uputili su se u Dom zdravlja Živinice, gde je bilo telo preminulog Halilčevića. Među njima je bio i Alen Majdančić, došlo je do nesreće i on je poginuo.

Vozilom je upravljao A.Š. (1987) iz Živinica.

Teške telesne povrede zadobili su i saputnici L. H. (31) i M. H. (34). Vozač A.Š. i još jedan saputnik E.M. (27) prošli su sa lakšim telesnim povredama.

I sam Majdančić je bio dugogodišnji zdravstveni radnik, s obzirom na to da je radio kao fizioterapeutski tehničar.