Policijski službenici MUP-a RS uhapsili su A.M. (rođenu 1992. godine), iz Sokoca, zbog sumnje da je pokušala da ubije svog supruga P.M.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Istočno Sarajevo, ona se tereti za pokušaj ubistva.

„Sumnja se da je juče u porodičnoj kući u Sokocu nožem nanela teške, po život opasne povrede P.M.“

Uviđaj su obavili policijski službenici u prisustvu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

Muškarcu je ukazana lekarska pomoć u bolnici u Istočnom Sarajevu.

