"PREREZALA SAM MUŽU VRAT, MRTAV JE": Kada je policija Srpske došla, videla je da čovek daje znake života
A. M. (34) iz Sokoca, koja je uhapšena zbog sumnje da je nožem pokušala da ubije supruga P. M. (36), nakon zločina se sama prijavila Policijskoj stanici u Sokocu. Policiju Republike Srpske je pozvala telefonom i rekla da je „zaklala muža“.
Kako saznaje ATV, A. M. je mužu nožem prerezala vrat i mislila da je preminuo.
Međutim, po dolasku na lice mesta policajci su utvrdili da P. daje znake života. Hitno je prevezen u Bolnicu „Srbija“ u Istočnom Sarajevu, gde je operisan. Njegovo zdravstveno stanje je trenutno stabilno i nalazi se na intenzivnoj nezi radi daljeg praćenja i lečenja.
Krvavi zločin odigrao se juče oko 18.30 časova u porodičnoj kući porodice M. u Sokocu. Tačne okolnosti i motiv se detaljno istražuju, a prve informacije ukazuju da je alkohol imao ulogu u ovom događaju.
Bila pod dejstvom alkohola
Osumnjičena je sama prijavila da je „zaklala muža“, a nakon hapšenja je utvrđeno da je bila pod dejstvom alkohola. Tokom uviđaja u kući je pronađen nož koji je korišćen u napadu i koji će biti poslat na veštačenje, navodi izvor blizak istrazi.
Osumnjičena A. M. će nakon kriminalističke obrade biti predata u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu na dalje postupanje.
Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo ranije je saopšteno da je A. M. uhapšena zbog sumnje da je počinila krivično delo pokušaj ubistva.
"A. M. se sumnjiči da je 27. januara 2026. godine u porodičnoj kući u Sokocu hladnim oružjem – nožem nanela teške telesne povrede opasne po život P. M. iz Sokoca. Uviđaj na licu mesta izvršili su policijski službenici u prisustvu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo", saopštila je Policijska uprava Istočno Sarajevo.
(Kurir.rs/ATVBL)