Slušaj vest

A. M. (34) iz Sokoca, koja je uhapšena zbog sumnje da je nožem pokušala da ubije supruga P. M. (36), nakon zločina se sama prijavila Policijskoj stanici u Sokocu. Policiju Republike Srpske je pozvala telefonom i rekla da je „zaklala muža“.

Kako saznaje ATV, A. M. je mužu nožem prerezala vrat i mislila da je preminuo.

Međutim, po dolasku na lice mesta policajci su utvrdili da P. daje znake života. Hitno je prevezen u Bolnicu „Srbija“ u Istočnom Sarajevu, gde je operisan. Njegovo zdravstveno stanje je trenutno stabilno i nalazi se na intenzivnoj nezi radi daljeg praćenja i lečenja.

Krvavi zločin odigrao se juče oko 18.30 časova u porodičnoj kući porodice M. u Sokocu. Tačne okolnosti i motiv se detaljno istražuju, a prve informacije ukazuju da je alkohol imao ulogu u ovom događaju.

Bila pod dejstvom alkohola

Osumnjičena je sama prijavila da je „zaklala muža“, a nakon hapšenja je utvrđeno da je bila pod dejstvom alkohola. Tokom uviđaja u kući je pronađen nož koji je korišćen u napadu i koji će biti poslat na veštačenje, navodi izvor blizak istrazi.

Osumnjičena A. M. će nakon kriminalističke obrade biti predata u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu na dalje postupanje.

Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo ranije je saopšteno da je A. M. uhapšena zbog sumnje da je počinila krivično delo pokušaj ubistva.