Marko Banožić, portparol Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona, potvrdio je da Policijska uprava Široki Brijeg još nije zaprimila zvaničnu najavu održavanja koncerta Marka Perkovića Tompsona u ovom gradu.

Iz policije navode da je organizator, prema važećim zakonskim propisima, obavezan da najavi održavanje javne priredbe nadležnoj Policijskoj upravi najmanje pet dana pre njenog održavanja.

„Policijska uprava Široki Brijeg je iz medija, kao i iz objava samog izvođača na društvenim mrežama, upoznata sa informacijom da je koncert najavljen za 13. februara 2026. godine u gradskoj sportskoj dvorani. Međutim, do sada Policijska uprava Široki Brijeg nije zaprimila zvaničnu najavu održavanja navedenog koncerta“, rekao je Banožić za „Nezavisne novine“.

On je podsetio da, nakon prijema uredne i blagovremene najave, Policijska uprava sprovodi procenu ispunjenosti uslova za bezbedno održavanje javne priredbe.

"Po zaprimljenoj urednoj i pravovremenoj najavi, Policijska uprava Široki Brijeg postupiće u skladu sa zakonom i svojim ovlašćenjima“, istakao je Banožić.