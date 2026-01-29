JASMIN ĆATIĆ BOMBA UMRO U ZATVORU! Iza rešetaka bio zbog ranjavanja žestokog Sarajlije Mirze Hatića, nakon obračuna se otimali za pištolj nasred Baščaršije!
Jasmin Ćatić, poznat po nadimku Bomba, preminuo je juče, 28. januara, u zatvoru u Orašju, gde je služio kaznu zbog ranjavanja Mirze Hatića potvrdili su federalni mediji.
Upravnik zatvora u Orašju, Ivo Ivkić, rekao je za Avaz da je Ćatić preminuo sinoć u 18:30 u zatvoru.
„Došao nam je sa psihijatrije. Bio je više puta hospitalizovan, koristio je razne terapije. Sinoć su bili tu lekari, mrtvozornik. Umro je dok je spavao, prirodnom smrću. Srce mu je stalo“, rekao je Ivkić.
Dodao je da su o ovome obavešteni policija i tužilaštvo.
„Porodica je odmah obaveštena sinoć, došli su jutros. Trebalo je da bude pušten sa izdržavanja kazne u šestom mesecu, 13. juna“, dodao je Ivkić.
Obračun na Baščaršiji
Podsećanja radi, Ćatić je uhapšen zbog ranjavanja Mirze Hatića u septembru 2023. godine u centru Baščaršije.
Ćatić je osuđen u aprilu 2024. godine nakon što je prihvatio sporazum o priznanju krivice, kojim je osuđen na 18 meseci zatvora, za krivično delo izazivanja opšte opasnosti. On je preminuo i bio je poznat policiji pre incidenta sa Hatićem zbog kojeg je osuđen.
(Kurir.rs/Nezavisne.com)