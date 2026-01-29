Slušaj vest

Jasmin Ćatić, poznat po nadimku Bomba, preminuo je juče, 28. januara, u zatvoru u Orašju, gde je služio kaznu zbog ranjavanja Mirze Hatića potvrdili su federalni mediji.

Upravnik zatvora u Orašju, Ivo Ivkić, rekao je za Avaz da je Ćatić preminuo sinoć u 18:30 u zatvoru.

„Došao nam je sa psihijatrije. Bio je više puta hospitalizovan, koristio je razne terapije. Sinoć su bili tu lekari, mrtvozornik. Umro je dok je spavao, prirodnom smrću. Srce mu je stalo“, rekao je Ivkić.

Dodao je da su o ovome obavešteni policija i tužilaštvo.

„Porodica je odmah obaveštena sinoć, došli su jutros. Trebalo je da bude pušten sa izdržavanja kazne u šestom mesecu, 13. juna“, dodao je Ivkić.

pistolj.jpg
Foto: TikTok/ crnahronikainfo

Obračun na Baščaršiji

Podsećanja radi, Ćatić je uhapšen zbog ranjavanja Mirze Hatića u septembru 2023. godine u centru Baščaršije.

Ćatić je osuđen u aprilu 2024. godine nakon što je prihvatio sporazum o priznanju krivice, kojim je osuđen na 18 meseci zatvora, za krivično delo izazivanja opšte opasnosti. On je preminuo i bio je poznat policiji pre incidenta sa Hatićem zbog kojeg je osuđen.

(Kurir.rs/Nezavisne.com)

Ne propustiteBosna i HercegovinaŠOK SNIMAK OBRAČUNA U CENTRU SARAJEVA: Žestoki momci se nakon pucnjave OTIMAJU ZA PIŠTOLJ?! Konobar beži da SPASE GLAVU (VIDEO)
pistolj.jpg
Crna GoraAFERA "EKSPLICITNI SNIMCI" POSLUŽILA ZA ODVLAČENJE PAŽNJE JAVNOSTI? Dok je Miloš Medenica bežao, Crna Gora se bavila seks skandalom, a Brisel ćuti!
6111.jpg
Crna GoraAGONIJA SRPKINJE KOJA JE KRVNIČKI PRETUČENA U BERANAMA: Dejana iznela frapantne detalje sa suđenja: "Lekari rekli da me se ne sećaju, tresle mi se ruke i noge"
berane (2) copy.jpg
Crna GoraKO JE CRNOGORSKA POLITIČARKA ČIJI JE EKSPLICITNI SNIMAK PROCURIO? Mirjana redovno objavljivala provokativne fotke, njeni eksplicitni snimci tresu Balkan
Mirjana Pajković