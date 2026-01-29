Slušaj vest

Delegacija Republike Srpske boravi u zvaničnoj poseti Izraelu, gde je održan sastanak sa ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom.

Prethodno je predsedniku Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradu Dodiku u Knesetu uručeno priznanje „Žabotinski za slobodu“ za doprinos razvoju odnosa Izraela i Srpske i razumevanje problema jevrejskog naroda.

Vršilac dužnosti predsednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i Milorad Dodik juče su se u Jerusalimu sastali sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Dodik je sastanak ocenio kao izuzetno uspešan, ističući razumevanje izraelske strane i podršku povratku na izvorno slovo Dejtonskog sporazuma. Premijer Netanjahu, kako je naveo, poručio je da su Srpska i Izrael trajni prijatelji.

Tokom posete, delegacija Srpske sastala se i sa poslanikom Kneseta Zevom Elkinom, kao i sa ruskim ambasadorom u Izraelu Anatolijem Viktorovim, gde je istaknut strateški nivo saradnje Srpske i Rusije. Delegacija je posetila i grob Arija Livnea u Jerusalimu.

U delegaciji Republike Srpske je i srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Radovan Kovačević.

(Kurir.rs/RTRS)

Ne propustiteBosna i HercegovinaIZ BOLNICE IZAŠAO BANJALUČANIN OSUMNJIČEN ZA POKUŠAJ UBISTVA: Povređen u tuči, pa pušten iz UKC Republike Srpske
Screenshot 2026-01-27 135231.png
Bosna i HercegovinaMINIĆ O PROTESTIMA MLEKARA: "Majstori, e pa, nećete doći traktorima pred Vladu RS, tako se problem ne rešava" (VIDEO)
Savo Minić
Bosna i Hercegovina"PRITISAK NA RS SAMO SLEPAC NE VIDI, DAJE MI DODATNU ENERGIJU" Premijer Minić nakon konstitutivne sednice nove vlade još čeka pismenu odluke Ustavnog suda BiH
x01 Beta copy.jpg
Bosna i HercegovinaVELIKO NEVREME POGODILO TREBINJE: Glavni problem potopljene saobraćajnice (VIDEO)
Screenshot 2026-01-25 213651.png