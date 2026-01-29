MAČAK MIRZA VEĆ 5 GODINA IDE U OSNOVNU ŠKOLU! Pažljivo sluša nastavu a onda se na odmorima igra sa decom! Ispred škole ima kućicu, hrane ga svi (VIDEO)
S njima sluša nastavu, s njima se druži tokom odmora, a hrane ga i učitelji i đaci. Ispred škole ima kućicu u kojoj spava.
Druženja, igre i maženja nikad mu ne fali jer nema đaka da prođe a da se s njim ne pomazi.
Deca kažu da im dođe kao najbolji prijatelj, upoznali su se kad je on bio mali i kad su oni bili mali pa je tako prirodno da sad dele školske dane, objavio je BBC news na srpskom.
Njihov školski psiholog kaže da kad deca provode vreme sa Mirzom stvara se osećaj smirenosti i opada nivo stresa, pa im se i automatski popravlja raspoloženje. I direktorka škole ukazuje na brojne dobrobiti za decu jer staranje o ljubimcu stvara osećaj odgovornosti kad znaš da treba da se pobrineš za drugo živo biće.
Ima i đaka koji se s Mirzom u početku nisu slagali ali su vremenom naučili da budu dobri drugari.
Kurir.rs/Facebook BBC news na srpskom