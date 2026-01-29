Slušaj vest

S njima sluša nastavu, s njima se druži tokom odmora, a hrane ga i učitelji i đaci. Ispred škole ima kućicu u kojoj spava.

Druženja, igre i maženja nikad mu ne fali jer nema đaka da prođe a da se s njim ne pomazi.

Deca kažu da im dođe kao najbolji prijatelj, upoznali su se kad je on bio mali i kad su oni bili mali pa je tako prirodno da sad dele školske dane, objavio je BBC news na srpskom.

Foto: Facebook printscreen/BBC news na srpskom

Njihov školski psiholog kaže da kad deca provode vreme sa Mirzom stvara se osećaj smirenosti i opada nivo stresa, pa im se i automatski popravlja raspoloženje. I direktorka škole ukazuje na brojne dobrobiti za decu jer staranje o ljubimcu stvara osećaj odgovornosti kad znaš da treba da se pobrineš za drugo živo biće.