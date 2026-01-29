Slušaj vest

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu danas je podnelo Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu predlog za određivanje pritvora za Aleksandru M. (34) iz Sokolca zbog osnovane sumnje da je počinila krivično delo pokušaja ubistva, na štetu svog supruga Predraga M. (36).

Ona se sumnjiči da je prekjuče, oko 18.40 časova, u prizemlju njihove kuće u Sokolcu, nanela povredu – otvorenu ranu vrata, opasnu po život, sa namerom da ga ubije, u prizemlju njihove kuće.

Usled povrede, Predrag je izgubio veliku količinu krvi.

Aleksandra je potom napustila kuću i, misleći da joj je suprug preminuo, pozvala je Policijsku stanicu Sokolac i prijavila da je "zaklala muža". Tokom uviđaja u kući je pronađen nož koji je korišćen u napadu i koji će biti poslat na veštačenje, navodi izvor blizak istrazi.

Tužilaštvo joj je predložilo pritvor zbog rizika od uticaja na svedoke, kao i rizika od sakrivanja ili uništavanja tragova i dokaza važnih za krivični postupak.

Takođe, Tužilaštvo smatra da bi ona mogla ponoviti isto ili počiniti drugo krivično delo, za koje se može izreći kazna od tri godine zatvora ili više.