Slušaj vest

Reč je o 30-godišnjem kriminalcu poreklom iz Bosne Hercegovine, koji se tereti za pranje novca preko umetničke galerije u Bredi.

Papić, koji ima dvojno BiH i nizozemsko državljanstvo, izručen je privatnim avionom.

Pod pratnjom Kraljevske vojne policije, on je stigao na aerodrom Shiphol, gde je odmah uhapšen.

Prema pisanju holandskih medija, "narko-bos Stefan P, je veliki igrač u međunarodnom kriminalu".

Foto: Društvene Mreže

Inače, on je osumnjičen i u Belgiji za više krivičnih dela. Belgijske vlasti su poslale Evropski nalog za hapšenje (EAB) u Holandiju, koji će sledeće nedelje biti razmatran u sudu u Amsterdamu.

Stefan Papić je godinu dana proveo u pritvoru u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde je i uhapšen.

Njega belgijsko pravosuđe tereti da je sarađivao sa najvećim kriminalcima: s jedne strane bio je "desna ruka" belgijskog narko-bosa Flora Bresersa, a s druge strane njegovo ime se godinama pojavljuje u holandskim istragama o pranju novca povezanih sa Edinom Gačaninom, poznatijim kao Tito, s kojim Papić deli poreklo, a navodno su zajedno odrasli u Bredi.

Inače, Stefan Papić je bio registrovan kao direktor galerije Puro Arte u Bredi. Policija je 2019. godine izvršila pretres u galeriji u sklopu istrage o velikoj trgovini kokainom iz Perua. Njegovo ime se više puta pominjalo na suđenjima u Bredi.

Ko je Edin Gačanin Tito

Edin Gačanin je rođen u Bosni, ali je odrastao u Bredi. Poslednjih godina, međutim, najviše vremena provodio je u Dubaiju. Tamo je uhapšen 2022. tokom velike međunarodne policijske operacije, ali je ponovo pušten oko dva meseca kasnije.

U Holandiji je Državno tužilaštvo podiglo krivičnu prijavu protiv njega jer se sumnja da je prošvercovao oko 2.500 kilograma kokaina, vrednog desetine miliona evra, u luke Roterdam i Hamburg. Takođe je osumnjičen za šverc hemikalija za proizvodnju metamfetamina, poznatog i kao kristalni met.

Edin Gačanin Tito Foto: Privatna Arhiva

U tom slučaju advokati Laura Versluis i Leon van Klif sklopili su takozvane procesne sporazume sa Državnim tužilaštvom. To znači da se Državno tužilaštvo i odbrana slažu da se advokati odriču prava na sprovođenje istrage, a da zauzvrat Državno tužilaštvo neće biti preambiciozno u pogledu kazne.

Na kraju, strane su se dogovorile oko kazne od sedam godina zatvora i novčane kazne od milion evra. Sud je sa ovim pristao i osudio Gačanina u skladu sa zahtevom Državnog tužilaštva. Osnov za taj zahtev za hapšenje je osuđujuća presuda.

- Holandija je takođe podnela zahtev za ekstradiciju. Čekamo njegovu obradu - rekao je portparol Državnog tužilaštva.

Rečeno je da je Edin bio jedna od ključnih figura u međunarodnom "super kartelu" u Dubaiju, u koji su, prema pravosudnim službama, bili Riduan Tagi, sada uhapšeni i prebegli šef italijanske mafije Rafaele Imperijale i ozloglašena irska kriminalna porodica Kinahan. Za superkartel se navodi da je odgovoran za trećinu trgovine kokainom iz Južne Amerike u Evropu.