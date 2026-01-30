Slušaj vest

U selu Kuti kod Mostara danas se od ranog jutra odvija prava drama, gde meštani Bošnjaci svojim telima brane imovinu Srba povratnika, tačnije porodice Lozo, kojima je Opštinski sud zabranio da brane pristup kamenolomu.

Od jutros se pokušava blokirati put deminerima koje je angažovao strani investitor da razminiraju lokaciju brda Zukulja u njihovom selu, kako bi se tu otvorio kamenolom.

Jedna ekipa deminera jutros rano je ipak uspela proći do lokacije budućeg kamenoloma. Radi se o privatnoj firmi koju je angažovao BH Mak.

Na terenu je dvadesetak deminera koji treba da rade i čekaju BH Mak. Meštani će pokušati da blokiraju prolazak ostatku deminerske ekipe.

Meštani dobili sudsku zabranu

Meštani sela Kuti kod Mostara dobili su sudsku zabranu da ne smeju sprečavati prolazak do kamenoloma Zukulja javnim putem koji vodi preko zemlje Srba povratnika u ovom mestu, tačnije porodice Lozo.

Opštinski sud u Mostaru po sudiji Šemsi Jogunoić doneo je rwšenje kojim se određuje privremena mera osiguranja, te se naređuje i zabranjuje meštanima Lozama i Omanovićima da brane svojim telima ili bilo kakvim preprekama pristup kamenolomu Zukulja, kako investitorima, tako i svim ljudima koji dolaze do kamenoloma Zukulja i imaju veze s njim.

Pritom se u privremenoj meri navodi lista parcele porodice Lozo preko kojih vodi put.

Sud je doneo ovakvo rešenje po tužbi kamenoloma „Majdan-Kuti“.

Meštani ogorčeni: „Žele da nas isele, da nam otmu zemlju"

Meštani su očajni, ogorčeni i ljuti, jer im niko ne pritiče u pomoć. Investitor je svojevremeno dobio sve dozvole, kao i „papir“ da je područje razminirano i sigurno, a sada se angažuju demineri.

Siniša Lozo kaže da ne znaju više šta da rade i kome da se obrate za očiglednu diskriminaciju i progon.

„Žele da nas isele, da nam otmu zemlju. Čitav svijet neka čuje da nam u Mostaru izriču sudsku zabranu da ne smijemo doći na svoju zemlju“, kaže očajni Siniša Lozo.

On navodi da je deset meštana dobilo zabranu okupljanja na svojoj zemlji.

Njegov komšija Aner Omanović, koji je zajedno sa komšijama Srbima štitio njihovu imovinu, takođe je dobio zabranu.

„Anis Kalajdžić koji je ubio ženu na sred Mostara, nije imao meru osiguranja, a mi imamo. Starci, slepi ljudi i žene dobili su sudsku zabranu“, kaže Aner Omanović.

Investitor tvrdi da je posed javno dobro

On podseća da investitor tvrdi da je javno dobro, a da četiri godine niko to nije mogao dokazati, jer nema sumnje da je to privatno vlasništvo.

„Investitor je pribavio papir od BH Maka da se radi o površini bez rizika od mina na osnovu koje je investitor ishođao sve dokumente, a danas nakon svega kreće u deminiranje. Ovo je iscrpljujuća borba, zastrašivanje mještana“, kaže Omanović.

Meštanin Krsto ogorčen je ponašanjem i Opštinskog suda u Mostaru i Gradske uprave.

„Kada moćni gaze nemoćne to je transparentnost, a kada se nemoćni brane to je nasilje. To se dešava u ovom mestu“, kaže Lozo. On ponavlja da je put napravljen na njihovoj privatnoj zemlji. „Mi ne branimo korišćenje puta, ali nećemo dozvoljavati da nam neko uništava život.“

Već godinama mwštani Kuti, većinom Srbi povratnici i njihovi susedi Bošnjaci, pokušavaju sprečiti, kako tvrde, nelegalno otvaranje kamenoloma, u strahu da će postati nova Donja Jablanica.

Kao posljednji bedem odbrane koriste činjenicu da se put prema kamenolomu pokušava prokrčiti preko njihove zemlje.