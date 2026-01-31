Slušaj vest

Bivši direktor Doma penzionera u Tuzli M.B. i njegova saradnica Z.R.H. pušteni su iz pritvora, nakon odluke Kantonalnog suda u Tuzli.

Vrhovni sud Federacije BiH usvojio je žalbe odbrane i predmet vratio na ponovno odlučivanje, nakon čega je Kantonalni sud doneo rešenje o ukidanju mere pritvora za oboje osumnjičenih.

Podsetimo, oni su uhapšeni 16. decembra prošle godine, nakon požara koji je izbio na jednom spratu Doma penzionera u Tuzli. U toj tragediji život je izgubilo 17 štićenika ove ustanove, dok je više osoba povređeno.

Osumnjičenima je pritvor bio određen u dva navrata, najpre u decembru prošle, a potom i u januaru ove godine, u trajanju od po mesec dana. Poslednjom odlukom Kantonalnog suda u Tuzli, pritvor je ukinut pa su pušteni na slobodu.