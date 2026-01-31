Slušaj vest

U Rogatici se ovih dana odvijala prava drama. Građani su upozorili da gradom vreba sekta koju predvodi slikar povratnik iz Holandije, a čak su i putem odbornika uputili dopis MUP-u. Ipak, na kraju se ispostavilo da je reč o evangelistima.

Naime, odbornik SP-a Dragan Nerić u Skupštini opštine Rogatica prijavio je Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) kako su građani Rogatice uznemireni navodima o slikaru povratniku iz Holandije koji je formirao grupu koja se bavi sektaškim delovanjem.

Nerić je uputio dopis policijskoj stanici Rogatica tražeći proveru saznanja te je zatražio reakciju nadležnih.

Naveo je da mu se u proteklom periodu veći broj sugrađana obratio sa informacijama koje kod njih izazivaju zabrinutost, uznemirenost i osećaj nesigurnosti.

U dopisu se dalje navodi da je toj grupi, prema tvrdnjama građana, pristupio veći broj lica uz novčanu nadoknadu koju im, kako se tvrdi, daje navedena osoba, te da oni obavljaju određene obrede. Navedeno je i da pomenuta osoba uvodi u novi oblik moderne vere i kulture.

Velika polemika na društvenim mrežama

Nakon objave Nerića, građani Rogatice poveli su veliku polemiku na društvenim mrežama. Mnogi su pružili podršku pravoslavnoj crkvi, a bilo je i onih koji su izrazili zabrinutost.

Ipak, građani su u komentarima naveli kako nije reč o sekti već o evangelistima, sa kojima i Srpska pravoslavna crkva sarađuje u Međureligijskom savetu BiH.

Naglašeno je da je njihovo delovanje u skladu sa s entitetskim i zakonima BiH. Neki građani su upozorili da njihovo proterivanje predstavlja krivično delo – izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje.

Oglasili se iz Opštine

O navodima se oglasila i Opština Rogatica.

“Povodom informacija i različitih navoda koji se u poslednje vreme pojavljuju u javnosti, a koji se odnose na navodnu pojavu sekti ili sličnih organizacija na području naše opštine, smatramo važnim da se obratimo građanima sa ciljem pravovremenog i odgovornog informisanja. Želimo naglasiti da, prema dostupnim informacijama, za sada ne postoje zvanične prijave ili potvrđeni podaci koji bi ukazivali na postojanje organizovanih aktivnosti koje bi ugrožavale sigurnost građana, javni red i mir ili zakonom zagarantovana prava pojedinaca. Opština u saradnji sa nadležnim institucijama, prije svega Policijskom stanicom i Centrom za socijalni rad, prati situaciju i spremna je da reaguje u okviru svojih nadležnosti ukoliko se pojave konkretne i provjerene informacije koje zahtijevaju institucionalno postupanje”, naveli su na početku saopštenja.

Dalje su dodali kako su u stalnoj komunikaciji i sa sveštenstvom Srpske pravoslavne crkvene opštine Rogatica.

“Povodom svakog eventualnog slučaja biće preduzeti odgovarajući koraci, uz puno poštovanje zakona i prava svih uključenih strana. Posebno naglašavamo da svaki građanin ima pravo na slobodu mišljenja, verskog uvjerenja i ličnog izbora, u skladu sa važećim zakonima. Međutim, isto tako, niko nema pravo da vrši pritisak, manipulaciju, psihološko ili bilo kakvo drugo uznemiravanje, niti da narušava porodične i društvene odnose ili ugrožava dostojanstvo drugih osoba. Širenje neproverenih informacija, glasina i javno imenovanje pojedinaca može nanijeti ozbiljnu štetu kako pojedincima i njihovim porodicama, tako i celokupnoj zajednici, te dodatno produbiti nesporazume i tenzije”, dodali su.

Takođe su ohrabrili sve građane koji imaju konkretne sumnje ili zabrinutost u vezi sa ponašanjem koje može ukazivati na zloupotrebu ili ugrožavanje prava, da se obrate nadležnim institucijama.