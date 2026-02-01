BOSANKA SANA SE SPOMINJE U EPSTAJNOVIM FAJLOVIMA Objavljeni mejlovi sa uspešnom preduzetnicom iz Švedske: "Šaljem fotke devojaka, imaju od 23 do 28 godina"
Među milionima novih dosijea vezanih za seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna, koje je u petak objavilo Ministarstvo pravde SAD, nalazi se i ime jedne Bosanke. Reč je o Sani Alajmović, uspešnoj preduzetnici iz Švedske, rođenoj u Olovu, piše Istraga.ba.
Ime Sane Alajmović pominje se u 53 dosijea iz Epstajnove arhive objavljenih na veb stranici Ministarstva pravde SAD. Reč je o imejl prepisci iz 2012. godine, u kojoj Alajmović dogovara detalje svog dolaska u Stokholm sa Epštajnom i njegovim najbližim saradnicima.
U jednoj od objavljenih prepiski od 15.11.2012. godine, Sana Alajmović piše Epstajnu: "Doručak sa profesorom Matijasom Ulenom (koga ste ranije upoznali u Njujorku) u 10 časova u hotelu Angle. Branč sa devojkama iz BBB-a u 13:00 u hotelu Kung Karl. Da li želite da vam organizujemo neke dodatne sastanke? S poštovanjem, Sana".
U drugoj prepisci od 30. novembra 2012. godine, Alajmović piše Epstajnu.
- Dragi Džefri, u prilogu ćete pronaći rezimee i fotografije nekih od devojaka koje će doći na sutrašnji branč. Sve su studirale na Stokholmskoj školi ekonomije i imaju između 23 i 28 godina. Poslaću vam dodatne rezimee kada ih dobijem. Nadam se da će vaše putovanje proći bezbedno! Srdačan pozdrav, Sana.
Dan pre ove prepiske, 29. novembra, Epstajnova izvršna asistentkinja Lesli Grof poslala je imejl Sani Alajmović, u kojem piše.
- Džefri kaže da će biti dostupan da se sastane sa devojkama iz BBB i Matijasom posle 14 časova u Stokholmu u subotu, 1. decembra. Nakon toga, vratiće se u Pariz te večeri - navodi.
Ko je Sana Alajmović?
Sana Alajmović je rođena u Olovu. Kao petogodišnja devojčica, sa porodicom je 1992. godine otišla je iz Bosne i Hercegovine u Švedsku, gde i danas živi.
Tamo je izgradila uspešnu karijeru u oblasti biomedicine. Suosnivač je i bivši izvršni direktor kompanije "Sigrid Therapeutics", koja razvija proizvode za lečenje dijabetesa i mršavljenje. Od avgusta 2025. godine je izvršni direktor poznate švedske kompanije "Enzymatica".
Dobitnica je nekoliko nagrada za preduzetništvo. U avgustu 2019. godine, vodeći američki časopis za biološke nauke "BioSpace" uvrstio je Alajmović kao jedinu Evropljanku na listu deset vodećih mladih inovatora u svetu. Jedno vreme je živela i radila u Njujorku, gde je, kako sama navodi, pomagala švedskim kompanijama da se etabliraju u Sjedinjenim Državama.
