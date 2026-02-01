Slušaj vest

U subotu, u večernjim satima, stanovnike naselja Trčivode u Sarajevu, u opštini Stari Grad, uznemirilo je klizište koje se iznenada pojavilo iznad njihovih kuća.

"Udar je bio jak, mislili smo da je zemljotres i da se sve ruši. Zemlja se sručila s brda, zatrpala stepenice koje vode do kuća i došla skoro do puta. Tu se zaustavila. Jako smo se uplašili. Sreća je da nije bilo većih posledica", rekao je za Faktor meštanin Trčivoda S. A.

Osim toga, klizište je izazvalo i pomeranje kamenja na ulazu u samu kuću.

Alić naglašava da je ugroženo više domaćinstava. Njegova kuća je spojena sa komšijinom, pa bi u slučaju većeg klizišta, ne daj Bože, mogle da se dogode tragične posledice.

Dodaje da su odmah pozvali Civilnu zaštitu Kantona Sarajevo. Kako kaže, nadležni su došli, fotografisali klizište, izrazili podršku i saosećanje sa stanovnicima, konstatovali stanje i otišli, dok izveštaj još nije završen.

Alić ističe da ovo nije jedino klizište u tom delu grada. Jedno se nalazi nešto više, u pravcu Pala, a drugo niže niz ulicu, gde se nedavno obrušila i stena.

Vest o klizištu na Trčivodama objavio je na Fejsbuku odbornik Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Opštinskom veću Novo Sarajevo, Adnan Spahić.

"Samo pukom srećom nije bilo poginulih. Zemlja je odnela prilazne stepenice i zaustavila se na samim kućama. Danas se pravimo da ne vidimo. Sutra ćemo plakati i tražiti krivce. Kada dođe tragedija, sve politike padaju u vodu. Ljudski život nema cenu. Koliko još upozorenja treba? Koliko još klizišta, pukotina, prijava? Ili čekate da neko strada da biste „hitno reagovali“? Dozovite se", napisao je Spahić.

Građani opštine Stari Grad Sarajevo već duže vreme suočavaju se sa problemom klizišta.