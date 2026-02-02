Slušaj vest

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine sutra će izmeniti podatke u aplikaciji za izborne rezultate prevremenih izbora za predsednika Republike Srpske na zvaničnoj internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

"Izmena podrazumeva da će biti obrisani podaci za 136 biračkih mesta u 17 osnovnih izbornih jedinica na kojima su izbori poništeni odlukom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine sa 81. sednice, održane 24. decembra 2025. godine", saopšteno je iz CIK BiH.

Ostali podaci ostaju nepromenjeni u odnosu na rezultate utvrđene na 76. sednici CIK BiH, održanoj 15. decembra 2025. godine, uz napomenu da će statistički podaci biti izmenjeni, jer će nedostajati rezultati sa 136 biračkih mesta na kojima su izbori poništeni.

„Na dan ponovljenih prevremenih izbora za predsednika Republike Srpske, zakazanih za nedelju, 8. februar 2026. godine, CIK BiH će do ponoći, u istoj aplikaciji, objaviti preliminarne rezultate ponovljenih prevremenih izbora za predsednika Republike Srpske“, saopšteno je iz CIK.

