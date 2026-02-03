Slušaj vest

Udruženje Pomozi.ba je u nedelju objavilo apel za pomoć 24-godišnjem Dževadu Fuški iz Travnika. Dobri ljudi su već nakon samo nekoliko sati prikupili preko 80.000 KM, a najveće dve donacije su ponovo došle od anonimnih korisnika.

Naime, na zvaničnoj veb stranici Pomozi.ba se može videti da su dve najveće donacije 33.000 KM i 31.705 KM. Zahvaljujući njima, ali i ostalim velikodušnim ljudima, novac za lečenje Fuške je prikupljen.