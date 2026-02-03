Slušaj vest

Udruženje Pomozi.ba je u nedelju objavilo apel za pomoć 24-godišnjem Dževadu Fuški iz Travnika. Dobri ljudi su već nakon samo nekoliko sati prikupili preko 80.000 KM, a najveće dve donacije su ponovo došle od anonimnih korisnika.

Naime, na zvaničnoj veb stranici Pomozi.ba se može videti da su dve najveće donacije 33.000 KM i 31.705 KM. Zahvaljujući njima, ali i ostalim velikodušnim ljudima, novac za lečenje Fuške je prikupljen.

Inače, Dževad se po drugi put bori s leukemijom.

Kurir.rs/ATVBL

Ne propustiteDruštvo"Imam samo majku, oca nemam" Vapaj Filipa (7) sa Kosmeta kida dušu! Plaćaju kiriju za kuću u kojoj ni ne provedu ceo mesec
Filip Tomić dijabetes pomoć Kosmet
DruštvoViše od 400 porodica dobilo hitnu pomoć: Haos zbog snega u Srbiji – evo gde Crveni krst odmah interveniše
Crveni krst pomaže ugroženima od snega 6.png
DruštvoAPEL ZA POMOĆ: Nakon smrti Mine Popović, porodici potrebna novčana sredstva za njen povratak u Srbiju
Mina Popović
Društvo"Dok drugi prave spiskove želja, mi pravimo spiskove lekova" Majka mališana iz Niša koji boluje od retke bolesti uputila apel za pomoć: Budite deo naše borbe
maksim1.jpg