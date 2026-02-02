Slabiji zemljotres pogodio je danas oblast kod Širokog Brijega u Bosni i Hercegovini.
Zemljotres kod Širokog Brijega u BiH! (FOTO)
Zemljotres jačine 3,2 stepena po Rihterovoj skali zabeležen je danas u 10:17 časova na području Bosne i Hercegovine.
Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar potresa bio je oko jedan kilometar od Širokog Brijega, na dubini od 10 kilometara.
Za sada nema informacija o materijalnoj šteti, niti eventualno o povređenima.
(Kurir.rs/Nezavisne)
