Zemljotres jačine 3,2 stepena po Rihterovoj skali zabeležen je danas u 10:17 časova na području Bosne i Hercegovine.

Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar potresa bio je oko jedan kilometar od Širokog Brijega, na dubini od 10 kilometara. 

Za sada nema informacija o materijalnoj šteti, niti eventualno o povređenima.

(Kurir.rs/Nezavisne)

