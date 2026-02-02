Slušaj vest

Direktorka Udruženja Biogas Srbija, Lidija Zelić, govorila je na Sarajevo Energy Forumu, na panelu "Zeleni vodonik, biomasa i biogas - nova šansa za industrijski napredak regiona - gde je istakla da potpisivanje Memoranduma ima pre svega strateški značaj.

Vidljivost sektora

- Regionalna saradnja je ključna, posebno za ovako mala tržišta. Kao pojedinačna, izolovana tržišta vrlo teško se borimo. Međutim, kao region mi postajemo relevantni, zanimljivi i konkurentni. Imamo vrlo slične probleme koje treba rešavati, suočavamo se sa istim izazovima i zato je razmena iskustava i medusobna podrška izuzetno važna. Naši operateri su spremni da podele svoja znanja i iskustva, da se povežu i zajednički jačaju sektor - poručila je Zelić.

Lidija Zelić Foto: Udruženje Biogas Srbija

Zelić je izjavila i da biogas predstavlja novu šansu za industrijski napredak regiona, jer istovremeno povezuje energetsku sigurnost, upravljanje resursima i razvoj lokalne industrije.

Prema njenim rečima, biogas i biometan omogućavaju da se lokalni potencijali, pre svega u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i upravljanju organskim otpadom, pretvore u stabilne, domaće izvore energije, uz dodatnu vrednost za ruralni razvoj i zapošljavanje.

Ona je naglasila da regionalna saradnja povećava vidljivost sektora na evropskom nivou, posebno u kontekstu zajednickih regionalnih projekata, saradnje sa međunarodnim partnerima i pristupa fondovima.

- Iskustvo nam pokazuje da su regionalne inicijative često snažnije i kredibilnije od pojedinačnih, jer jasno ukazuju na širi kontekst, veće tržište i zajedničku razvojnu logiku - istakla je Zelić.

Cirkularna ekonomija

Memorandum o saradnji omogućava zajednički rad na više nivoa, od razmene praktičnih iskustava operatera i investitora, preko edukacije ključnih stejkholdera, do razvoja zajednickih strucnih i projektnih inicijativa.

Posebno je važno što se saradnja ne ograničava isključivo na biogas, već obuhvata i biometan, cirkularnu ekonomiju, upravljanje organskim otpadom, digestatom, kao i ruralni razvoj.

Ona je naglasila da ovakav pristup stvara osnovu za modernizaciju industrije, jačanje konkurentnosti i dugorocno održiv razvoj regiona, uz istovremeno uskladivanje sa evropskim energetskim i klimatskim ciljevima.

- Na kraju, možda i najvažnije, ova saradnja šalje jasnu poruku da sektor biogasa u regionu sazreva i da je biogas zaista perspektivna i dugoročno održiva razvojna priča - zaključila je Zelić.