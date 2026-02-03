Slušaj vest

Osnovni sud u Doboju odredio je jednomesečni pritvor muškarcu iz ovog grada, čiji su inicijali M.D. (31), zbog nanošenja telesnih povreda i obljube devojčice stare 16 godina, sa kojom je živeo u vanbračnoj zajednici.

Okružno javno tužilaštvo u Doboju saopštilo je da je osumnjičeni u novembru prošle godine započeo emotivnu vezu i vanbračnu zajednicu sa šesnaestogodišnjom djevojkom u iznajmljenom stanu u Doboju, te da je krajem januara imao polni odnos sa oštećenom, nakon čega ju je fizički napao, nanevši joj telesne povrede.

Zbog postojanja osnovane sumnje da je M.D. počinio krivična dela seksualnog zlostavljanja deteta starijeg od petnaest godina i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici, Tužilaštvo je 31. januara podnelo zahtev za određivanje pritvora.