Slušaj vest

Pripadnici Okružnog centra Sudske policije Doboj su 3. februara 2026. godine u Doboju uhapsili S.T. iz ovog grada, osuđenog za tešku krađu, a koji je bio u bekstvu 18 meseci.

"Navedeno lice je lišeno slobode po naredbi Osnovnog suda u Doboju, izdatoj u julu 2024. godine, a koji je osuđen za krivično delo teška krađa", navela je Brankica Spasenić, portparolka Sudske policije Republike Srpske.

Kako je potvrdila, ovo lice je nakon hapšenja predato službenicima KPZ Doboj na dalje postupanje.

(Kurir.rs/Nezavisne)

Ne propustiteBosna i HercegovinaGRAĐANI PRIJAVILI POLICIJI PRISUSTVO SEKTE: Bizaran slučaj u Rogatici, oglasili se iz opštine
3683683683.jpg
Bosna i HercegovinaDODIK SA ŠEFOM DIPLOMATIJE IZRAELA: Sastanci delegacije iz RS sa izraelskim državnim vrhom u Jerusalimu; Sar: Srbi su pravi prijatelji! (VIDEO)
Milorad Dodik Gideon Sar
Bosna i Hercegovina"PREREZALA SAM MUŽU VRAT, MRTAV JE": Kada je policija Srpske došla, videla je da čovek daje znake života
žena sa nožem
Bosna i HercegovinaIZ BOLNICE IZAŠAO BANJALUČANIN OSUMNJIČEN ZA POKUŠAJ UBISTVA: Povređen u tuči, pa pušten iz UKC Republike Srpske
Screenshot 2026-01-27 135231.png