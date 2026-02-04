Slušaj vest

Pripadnici Okružnog centra Sudske policije Doboj su 3. februara 2026. godine u Doboju uhapsili S.T. iz ovog grada, osuđenog za tešku krađu, a koji je bio u bekstvu 18 meseci.

"Navedeno lice je lišeno slobode po naredbi Osnovnog suda u Doboju, izdatoj u julu 2024. godine, a koji je osuđen za krivično delo teška krađa", navela je Brankica Spasenić, portparolka Sudske policije Republike Srpske.