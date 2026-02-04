Muškarac je, nakon hapšenja, predat službenicima KPZ Doboj na dalje postupanje
HAPŠENJE
BEŽAO POLICIJI 18 MESECI, PA DOLIJAO! Policija Doboja uhvatila čoveka zbog teške krađe
Slušaj vest
Pripadnici Okružnog centra Sudske policije Doboj su 3. februara 2026. godine u Doboju uhapsili S.T. iz ovog grada, osuđenog za tešku krađu, a koji je bio u bekstvu 18 meseci.
"Navedeno lice je lišeno slobode po naredbi Osnovnog suda u Doboju, izdatoj u julu 2024. godine, a koji je osuđen za krivično delo teška krađa", navela je Brankica Spasenić, portparolka Sudske policije Republike Srpske.
Kako je potvrdila, ovo lice je nakon hapšenja predato službenicima KPZ Doboj na dalje postupanje.
(Kurir.rs/Nezavisne)
Reaguj
Komentariši