Slušaj vest

U sedištu Vlade Republike Srpske održan je prvi sastanak Interresorne radne grupe koja je formirana sa zadatkom pripreme institucionalnog odgovora Srpske sa ciljem zaštite otete imovine Srpske pravoslavne crkve na području Mostara.

Nakon upisivanja grobalja i crkve u "svojinu države" na delu je jasan pokušaj otimanja srpske imovine u Federaciji BiH, a samim tim i svođenja Srba u tom entitetu na statističku grešku.

Nakon sastanka je naglašeno da će Republika Srpska koristeći sva institucionalna i pravna sredstva pomoći srpskom narodu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi na teritoriji Federacije.

Goran Selak, ministar pravde u Vladi Srpske izjavio je, nakon prvog sastanka Interresorne radne grupe, da će od danas ovo telo biti u stalnom zasedanju i da će na naredne sastanke biti pozvani predstavnici eparhija SPC u BiH, kao i predstavnici Odbora za zaštitu Srba u Federaciji BiH.

- Osim pokretanja postupka za ocenu ustavnosti Zakona o zemljišnim knjigama, Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove Republike Srpske proširiće kapacitete podrške Srbima u FBiH, Advokatska komora pozvaće advokate da se stave na raspolaganje SPC i srpskom narodu, a preduzećemo i druge aktivnosti radi zaštite srpske imovine - naveo je Selak.

Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia, ATVBL.RS

RTRS prenosi da je on kazao da je Srpska danas pokazala da će dati odgovore i da neće biti samo posmatrač onoga što se dešava srpskom narodu u FBiH.

S druge strane, naveo je Selak, Republika Srpska nikada nije pravila problem kada su u pitanju svetinje ili groblja drugih naroda na području Republike Srpske.