Bijeljinska policija otkrila je veću količinu konoplje, ali je tokom pretresa policijskim službenicima pristupio S. L. i predočio rešenje kojim mu se odobrava uzgoj indijske konoplje iz aprila 2022. godine.

"Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave Bijeljina, juče su izvršili pretres jedne lokacije na području Bijeljine. Tom prilikom pronađena je veća količina biljne materije, kao i više radnih mašina i drugih predmeta za koje postoji sumnja da potiču iz izvršenja krivičnog dela", saopšteno je iz policije.

Tokom pretresa u mestu Brodac, policijskim službenicima se obratilo lice S. L. iz Bijeljine, koje je izjavilo da je reč o industrijskoj konoplji koju je uzgajao na navedenoj lokaciji, te im je predočilo rešenje kojim mu se odobrava uzgoj indijske konoplje iz aprila 2022. godine.

"Imajući u vidu navedene okolnosti, policijski službenici su o svemu obavestili Okružno javno tužilaštvo Bijeljina, pod čijim nadzorom su preduzimane operativne mere i radnje, te je naloženo sprovođenje daljih mera i radnji radi utvrđivanja svih činjenica“, navodi se u saopštenju policije.

S. L. je takođe izjavio da su pronađene radne mašine i drvni sortimenti, koji su zatečeni na lokaciji bez odgovarajuće dokumentacije, njegovo vlasništvo, kao i da navedenu lokaciju koristi duži niz godina, jer stvarni vlasnik nikada nije stupio u njen posed.